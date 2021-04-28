انتخابات بلديات ليبيا.. إقبال جيد على التسجيل والميزانية شرط لإجرائها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية بليبيا، عن وجود إقبال كبير في بلديات المنطقة الشرقية على التسجيل في منظومة تسجيل الناخبين.

وقال الناطق الرسمي للجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية باسم المودي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الإقبال على التسجيل في منظومة الناخبين جيد، بعد أيام من فتح المنظومة.



تسييل الميزانية

وفي 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية، فتح منظومة تسجيل الناخبين في 38 من بلديات المنطقة الشرقية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات فيها، أسوة بباقي المناطق الليبية.

وأوضح المسؤول الليبي أن اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية، ستشرع في تحديد مواعيد الانتخابات البلدية فور تسييل الميزانية المطلوبة لتنفيذ العمليات الانتخابية.



آلية الانتخابات

وحول آلية النظام الانتخابي، قالت اللجنة المركزية إن المجلس البلدي للبلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 250 ألف نسمة يتكون من 9 مقاعد، سبعة منها للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تتضمن القائمة المرشحة عن الفئة العامة 7 مرشحين رئيسيين و6 احتياطيين يتم ترتيبهم تصاعديا من حيث أولوية شغرهم للمقاعد بالمجلس.





وأوضحت أن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، فإن مجلسها البلدي يتكون من 7 مقاعد، 5 منها للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.



لفظ الإخوان

وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون بين المرشحين في القائمة الواحدة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، مطالبة بضرورة مراعاة التنوع في المكونات الاجتماعية والمناطقية والقبلية في القائمة الواحدة.





أما بالنسبة لمقعدي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فإنه سيتم انتخابهما بالنظام الفردي، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

ولفظ الليبيون تنظيم الإخوان في انتخابات البلديات التي أجريت غرب البلاد، على مدار الأشهر الماضية، رغم الرشاوى التي كان يقدمها التنظيم ومليشياته للفوز بها.