شكري: إثيوبيا رفضت عدة وساطات لحل أزمة سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "أزمة سد النهضة تواجه تعنتا من إثيوبيا التي رفضت بعض الوساطات لحلها".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري، اليوم، فيما لم يصدر تعقيب من أديس أبابا حتى الساعة 15:00ت.غ.

وأضاف شكري أن "العالم يشهد تغييرات، والسياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدول، بخلاف دورها الريادي في المنطقة وما وصلنا إليه من قدرات للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية".



وأعرب وزير الخارجية عن حرصه على التنسيق مع المجالس النيابية والالتقاء بأعضاء مجلس الشيوخ الذين لهم دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.

وتلقي مصر باللوم على إثيوبيا في فشل المفاوضات المتواصلة منذ عقد حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.



فيما ترفض إثيوبيا الاتهام المصري وتحملها والسودان في المقابل المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وتؤكد أن عملية الملء الثاني لن يكون لها أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى. وتتبادل القاهرة وإثيوبيا الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات.



وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.