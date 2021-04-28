مصر تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية للقدس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت مصر اليوم الأربعاء ضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم معربة عن قلقها من جراء تصاعد وتيرة الاعتداءات بها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند تناولا خلاله مستجدات القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد استعرض شكري الرؤية المصرية والجهود الرامية إلى توفير مناخ موات لاستئناف الحوار وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل على أساس مرجعيات القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتطرق إلى المساعي المشتركة التي تبذلها مصر مع كل من الأردن وفرنسا وألمانيا في إطار "صيغة ميونيخ" وحرصها على التواصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل توفير إجراءات بناء الثقة وبما يسمح بإطلاق المفاوضات بينهما.

واتفق شكري مع المبعوث الأممي على أهمية تكثيف الاتصالات في المرحلة القادمة لتفادي أي تصعيد في القدس أو قطاع غزة.

وأكد دعم مصر للجهد المتواصل الذي يقوم به المبعوث الأممي بهدف إحياء عملية السلام في إطار حل الدولتين وبهدف تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه عبر وينسلاند عن تقديره لما تبذله القاهرة في إطار الدفع باستئناف جهود السلام وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع مصر.