تعرف على توقعات الطقس غدا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.



وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند 15:16 والمد الثاني عند 02:28 والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 20:13.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند 11:49 والمد الثاني عند الساعة 23:01 والجزر الاول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 45 15

دبــي 37 29 50 20

الشارقة 38 23 45 10

عجمان 38 24 65 20

أم القيوين 38 24 40 10

رأس الخيمة 39 23 50 15

الفجيرة 38 26 80 35

العين 38 29 35 10

ليوا 38 27 30 10

الرويس 39 28 45 10

السلع 38 28 65 10

دلما 35 26 60 15

طنب الكبرى 34 24 70 25

طنب الصغرى 34 24 70 25

أبو موسى 34 24 70 25