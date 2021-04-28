شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل المتحف المصري الكبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، مراسم توقيع عقد اتفاق تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير بين هيئة المتحف وتحالف دولي بقيادة شركة حسن علام للإنشاءات، وهو التحالف الذي فاز من بين خمسة تحالفات دولية أخرى، بناء على قرار لجنة البت، ولجنة الخبراء، اللتين تم تشكيلهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال مجلس الوزراء في بيان: إن توقيع عقد اتفاق تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير تم بين د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات.

وعقب التوقيع، أكد العناني أن الهدف من إبرام الاتفاق، هو استقدام الخبرات والكفاءات القادرة على تقديم وتشغيل خدمات هذا الصرح الثقافيّ والمقصد السياحي المهم بمستوى يُضاهي إن لم يكن يفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، بما يدعم دور المتحف في تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، في إطار مبادئ وأهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».

وأضاف العناني: إن الاتفاق يتفرد بأنه يشتمل على تقديم وتشغيل مجموعة كبيرة من الخدمات، والأنشطة الثقافية، والتجارية، والترفيهية، التي تم تحديدها في ضوء دراسة ثقافة المجتمع وسلوكات زوار المتاحف، استجابة لطلبات جميع شرائح الزائرين من المصريين والأجانب وتقديم خدمات متكاملة لتكون الزيارة ممتعة وفريدة، إضافة للتعرف إلى الحضارة المصرية العريقة، وضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى، وزيادة الوعي السياحي والأثري، وجذب شرائح أكثر من المصريين والسائحين من كل دول العالم.