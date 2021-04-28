«مجلس دبي» يحتفل بإنجازات الرياضة النسائية



احتفلت لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي بختام الموسم للرياضة النسائية، حيث احتفت بالإنجازات التي حققتها اللاعبات والفرق النسائية في أندية دبي، والألقاب التي حصدنها خلال الموسم الرياضي 2020-2021.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي أقيم، أمس الأول الثلاثاء، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور روضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة في المجلس، وفوزية فريدون رئيسة قسم رياضة المرأة في المجلس، ومشرفات وإداريات الفرق واللاعبات في أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي.

وهنأت روضة المحرزي الرياضيات من لاعبات الأندية بالإنجازات والنتائج البارزة التي حققنها بالإصرار والتحدي والعزيمة خلال الموسم الماضي، وأشادت بجهودهن التي بذلنها على مدار موسم رياضي كامل حققن خلاله إنجازات كبيرة تستحق الإشادة والتكريم، وتمنت لهنّ التوفيق والنجاح واعتلاء منصات التتويج بالمراكز الأولى خلال جميع المواسم الرياضية المقبلة.

كما تمت خلال الملتقى استضافة اللاعبة نادية خديم نجمة كرة الطائرة بنادي الوصل التي اعتزلت اللعب مؤخراً، لتغير مسارها وتتجه إلى مجال التدريب، وتحدثت نادية خديم عن مسيرتها الرياضية الحافلة كلاعبة، وأهم الإنجازات التي حققتها خلال فترة لعبها مع الفرق، وأبرز الجوائز التي حصلت عليها.

وتعد نادية خديم إحدى خريجات برنامج مجلس الدبي الرياضي لتطوير وتأهيل اللاعبات الإماراتيات في الفرق الأولى للألعاب الجماعية بأندية دبي (برنامج مدربة المستقبل) الذي يأتي ضمن مبادرة المجلس لإعداد مدربات وطنيات لقيادة الفرق النسائية في الأندية، بالتعاون مع مختلف الاتحادات المحلية والدولية، ويؤكد توجه نادية خديم إلى التدريب على نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

وفي ختام الملتقى كرمت لجنة المرأة اللاعبات الحاصلات على الإنجازات في مختلف الرياضات بمختلف أندية دبي، كما تم تكريم اللاعبة نادية خديم احتفالاً بإنجازاتها خلال مسيرتها الرياضية كلاعبة.

إنجازات

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها لاعبات أندية دبي فوز لاعبات فريق سيدات كرة السلة بنادي النصر الرياضي بالمركز الأول في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، والمركز الأول في مسابقة الدوري العام لكرة السلة للسيدات، وحققت لاعبات فريق سيدات كرة اليد المركز الثاني في بطولة الدوري العام لكرة اليد، والمركز الثاني في كأس رئيس الدولة لكرة اليد، وحققت سيدات الرماية في نادي النصر المركز الأول في الرماية 10 متر، بالدورة الرمضانية والمركز الثاني في بطولة الذيد، وفي السباحة أيضاً حققت سباّحات نادي النصر المركزين الأول والثاني في كأس الإمارات للسباحة.

وفي نادي شباب الأهلي حصلت اللاعبة شهد أحمد خرام لاعبة المبارزة، على المركز الثاني في سلاح السابر، والمركز الثالث في سلاح الفلوريه ببطولة الاتحاد للمبارزة عمومي، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما فازت اللاعبة عائشة عيسى عبيد بالمركز الثالث في سلاح الآيبيه ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وفي نادي الوصل الرياضي حصلت لاعبات فريق الكرة الطائرة للسيدات على المركز الثالث في دوري السيدات.