25 مليون درهم جوائز سباق دلما التاريخي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، عن تفاصيل النسخة الرابعة من مهرجان سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ينظم المهرجان في الفترة من 18 وحتى 22 من مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية، وأعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية عن فتح باب التسجيل أمام البحارة بداية من اليوم الخميس على أن يستمر الباب مفتوحاً حتى التاسع من مايو المقبل.

ورصد النادي 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى المئة في الترتيب النهائي للمشاركين، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة ككل، ويرعى المهرجان الكبير شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والمسعود للسيارات وكذلك جمعية دلما التعاونية.

ويعد سباق مهرجان دلما التاريخي هو الأطول بين سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً حيث تبلغ المسافة الكلية 80 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلو متراً، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية، فيما سيحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة وصاحب المركز الثالث على 900 ألف درهم وسيارة.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي يمثل لوحة تراثية تدعونا للتأمل في قيم الماضي والتاريخ والحضارة والتطور والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات على مدار 50 عاماً، ورسم مستقبل مشرق يمزج بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم لمختلف الأحداث التراثية، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه ودعم مهرجان سباق دلما التاريخي.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن المجلس يولي أهمية كبيرة لدعم مهرجان دلما البحري الرابع، وذلك انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه على دعم مسيرة الرياضات التراثية.

وقال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن عشاق التراث على موعد مع حدث تاريخي بكل المقاييس، وأضاف: «النسخة الرابعة سوف تكون استثنائية في كل شيء وستقام بأعلى معايير السلامة ووفق إجراءات وتدابير وقائية واحترازية مشددة من أجل الحفاظ على صحة جميع الفرق المشاركة».

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن المهرجان يهدف إلى المحافظة على التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهوية الوطنية وتعميق استراتيجية صون التراث الإماراتي.

وقال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، إن مسابقات المهرجان خلال الدورة الرابعة ستقتصر على مسابقة الصيد بالسنارة وسباق الجري وسباق دلما للتجديف على اللوح الواقف وسباق الدراجات الهوائية، إلى جانب المسابقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ومجلس أبوظبي الرياضي.