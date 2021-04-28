«أصدقاء مرضى التهاب المفاصل» تعزز الثقة بمأمونية لقاح «كورونا»

الشارقة:”الخليج 365”

نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أخيراً، جلسة رمضانية توعوية بعنوان «الروماتيزم أون لاين»، قدمها نخبة من الأطباء والمختصين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، حيث ركزت على محاور صحية من أبرزها، مدى مأمونية لقاح «كورونا» لمرضى الروماتيزم، وتأثير الصيام في صحة المرضى، واستعراض آخر المستجدات العلمية والعلاجية لمرض التهاب المفاصل، وتقديم الحلول الاستشارية في مواجهة المرض وعلاجه والوقاية منه.

وحضرت الجلسة وحيدة عبد العزيز، رئيسة الجمعية، والدكتورة عفراء الظاهري، استشارية باطنية وأمراض الروماتيزم من الإمارات، والدكتورة لينا الكبي، استشارية روماتيزم، من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أديبة الحرز، استشارية الروماتيزم، من دولة الكويت، والدكتورة سحر سعد، أستاذة واستشارية الأمراض الروماتيزمية من مملكة البحرين، إلى جانب مشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع والمهتمين. وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الحضور، وتناولت الكثير من الاستفسارات والأسئلة التي وجهت للطبيبات اللواتي رددن على الاستفسارات.

قنوات تواصل فعالة

وأكدت وحيدة عبد العزيز، أن تنظيم هذه الجلسة التوعوية، يأتي في إطار حرص الجمعية على رفع مستوى الوعي الصحي، وإيجاد قنوات تواصل فعالة لاستقبال استفسارات مرضى التهاب المفاصل، وتقديم النصح والإرشاد والعمل على مساندتهم بكل السبل المتاحة.

وتوجهت بالشكر للطبيبات على جهودهن في إنجاح الجلسة، مشيرةً إلى أهمية هذا اللقاء في إيجاد منصة علمية، لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المستجدات الصحية والعلاجية المتعلقة بمرض التهاب المفاصل، وتقديم إحاطة علمية كاملة لأفراد المجتمع عن مرض التهاب المفاصل وأسبابه وطرق الوقاية والعلاج منه.

مأمونية لقاح كوفيد -19

وتضمنت الجلسة التي شهدت تفاعلاً كبيراً، الحديث عن مأمونية لقاح «كوفيد -19»، لمرضى الروماتيزم، حيث أشارت الطبيبات إلى أنهم من الفئات ذات الأولوية التي يجب أخذ اللقاح، كونهم من الفئة المصابة بأمراض مزمنة، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل ذلك، في حالات ازدياد حدة المرض أو بالنسبة للذين يتناولون كميات كبيرة من الكورتيزون، حيث يجب تأجيل أخذ اللقاح في هذه الحال، حتى يستقر المرض. وضرورة استشارة الطبيب فيما يتعلق بالأدوية التي يجب توقيفها عند أخذ اللقاح، مثل مثبطات المناعة، لمدة أسبوع بعد الجرعة الأولى والثانية من التطعيم.

تأثير الصيام

وعن تأثير الصيام، أكدن أنه لا يضرّ بصحة مرضى التهاب المفاصل، بل بالعكس يعزز صحتهم، في حال استقرار المرض. ولكن في حالة نشاط المرض وزيادة حدته يجب عدم الصيام، ولا سيما أن المريض في هذه الحال، يحتاج إلى تناول أدوية الكورتيزون باستمرار، وأهمية عدم توقف المرضى عن أخذ أدويتهم، خلال السحور والفطور. وضرورة اتباع مرضى التهاب المفاصل نمطاً غذائياً صحياً، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، والابتعاد عن تناول المنبهات والتدخين.

أحدث المستجدات العلاجية

وأكدت الطبيبات أن التشخيص الدقيق والمبكر، أفضل طرائق للعلاج.

