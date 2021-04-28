سباق الجري يختتم منافسات دورة ند الشبا الخميس

يسدل الستار مساء اليوم الخميس، على منافسات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية بإقامة سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، الذي ينطلق في الساعة 10 مساء وتقام منافساته داخل مضمار ميدان ليكون مسك ختام الدورة التي تواصلت على مدار 16 يوماً من الحماس والإثارة والتنافس في 3 مسابقات هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري.

وكانت فعاليات الجري التي تمثل آخر المنافسات في برنامج ختام الدورة انطلقت يوم الأربعاء بإقامة سباق 10 كيلومترات الذي شارك فيه عداؤن من مختلف الجنسيات والأعمار من المواطنين والمقيمين والرياضيين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات وهي فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء وشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمين.

وسيكون الختام اليوم بسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئتين هما: فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، كما لم يتم السماح بمشاركة من هم دون 18 سنة في جميع الفئات من وقت إقامة السباق، أي من مواليد 28 إبريل 2003 فما دون.

وستقوم اللجنة المنظمة بتكريم المؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للدورة تقديراً لجهودها في تنظيم الدورة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع في أجواء آمنة وصحية، وسيكون من بين الرعاة الذين سيتم تكريمهم «تكنو تري» وسوق دبي الحرة، وقال بادما رافيشاندر المدير التنفيذي لشركة «تكنو تري» الشركة الفنلندية المزودة لنظام دعم الأعمال المتكامل: «يسعدنا دعم دورة ند الشبا الرياضية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، إن الحدث يمثل فرصة حقيقية لجمع أفراد المجتمع من كافة الفئات لخلق بيئة صحية متكاملة».

وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: «يسعدنا أن ندعم دورة ند الشبا، فهي تشهد مشاركة واسعة وتطوراً كل عام، وندرك أهمية هذه الدورة لأنها تعزز رفاهية المجتمعات المختلفة ويسعدنا أن عدداً من موظفينا ينضمون إلى بعض الأحداث الرياضية المدرجة هذا العام».