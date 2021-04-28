شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم سعيد: وزير الخارجية أكد للشيوخ وجود جهود لعودة مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن سامح شكرى وزير الخارجية، أكد خلال لقائه مع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس النواب، إن هناك جهد دولى لعودة المفوضات من أجل إنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبى وفق أسس جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية، إن الرسالة الأساسية، مفادها أن مصر لن تفرط فى مصالحها وأنها تستكمل الجهود السياسية لحل الأزمة، خاصة وأن هناك أوضاع كثيرة تتغير بالمنطقة.

وتعليقًا على الأزمة، قال د عبد المنعم سعيد: "نحن أمام نهر دولى، والأنهار الدولية تحكمها أسس ومعايير دولية، وأنه لا فرق بين دول المنبع ودول المصب، والأمر يخضع لحقوق تاريخية".

وكان الاجتماع قد انعقد برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى.

كما حضر اللقاء رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندى ومحمد هيبه رئيس لجنه حقوق الإنسان

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه حريص على التنسيق مع المجالس النيابية، لافتًا إلى حرصه الالتقاء بنواب مجلس الشيوخ الذى له دور فى دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التى لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصرى والإقليمى.

وقال وزير الخارجية إن أزمة سد النهضة تواجه التعنت الإثيوبى، موضحًا أن إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى، كما حضر اللقاء رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندى ومحمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان.

وأضاف شكرى أن العالم يشهد تغييرات، وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادى فى المنطقة، وما وصلنا إليه من قدرات الدولة المصرية للعب دور أساسى على الساحة الإقليمية والدولية.