شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية أمام مجلس الشيوخ: إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرصه على التنسيق مع المجالس النيابية، مشيراً إلى أن أزمة "سد النهضة" تواجه التعنت الإثيوبى، حيث رفضت إثيوبيا بعض الوساطات لحل الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى.

كما حضر اللقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندى ومحمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان.

وأضاف شكري أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة علي رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة وما وصلنا إليه من قدرات الدولة المصرية للعب دور أساسي علي الساحة الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته شدد وزير الخارجية علي حرصه لقاء أعضاء مجلس الشيوخ لاسيما ودوره المهم في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية فى ظل التحديات التى لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصري والإقليمي.

وكان وزير الخارجية قد قام بعده زيارات افريقية لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، وهي الجولة التي تأتى انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد.