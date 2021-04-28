شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح المزارات العسكرية مجاناً للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المزارات العسكرية لاستقبال المواطنين مجاناً على مدار يومى التاسع والعشرين والثلاثين من شهر إبريل الجارى.

وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية .