السودان يعلن عن أزمة حادة في قطاع الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

صرح وزير الصحة الاتحادي السوداني عمر النجيب، اليوم الأربعاء، بأن قطاع الأدوية والكوادر الصيدلانية في البلاد يشهد "أزمة حادة".

وطالب النجيب، وفقا لما نقلته عنه صفحة وزارة الصحة على موقع فيسبوك، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات والعمل على تطوير مهنة الصيدلة وإزالة التشوهات التى ضربت العمل الصحي بالبلاد.

وأعلن الوزير عن التزام وزارة المالية بسداد ديون الإمدادات الطبية وجدولتها.

وقال إنه "تم فتح اعتمادات في بنك الخرطوم لانسياب الدواء، وتتحرك الجهات المسؤولة الآن لتفادي حدوث أي انقطاع في الدواء مستقبلا، خاصة مستوردي الأدوية".

ودعا إلى "تكامل الأدوار بين جميع الجهات من أجل معالجة التشوهات التي حدثت في الصحة خلال الثلاثين سنة الماضية".

وحذر من أن "أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، حيث أن نتائجها تؤدي لموت المرضى".