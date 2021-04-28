تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش السلام"

اسماعيل عبد الحي - قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع محاكم طره في مصر تأجيل محاكمة متهمين اثنين بتشكيل خلية تتبع "داعش" في القضية المعروفة بـ"داعش السلام"، حتى الـ24 من مايو لتعذر حضور المتهمين.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول المحبوس، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، ووجهت للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات.

كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.

المصدر: RT