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بقرار من نتنياهو … تعيين غانتس وزيرا للقضاء في الحكومة الإسرائيلية المؤقتة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

بنيامين نتنياهو

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تعيين بيني غانتس، وزيرا للقضاء الإسرائيلي في الحكومة المؤقتة.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن نتنياهو سيطرح هذا القرار في جلسة الحكومة الإسرائيلية المقررة اليوم للمصادقة عليه.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو اتخذ القرار قبل ساعات قليلة من موعد جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في تعيين وزير للقضاء.

وبحسب الصحيفة، فإن جلسة المحكمة العليا بشأن الوزراء الأربعة الآخرين الذين لم يتم ذكر أسمائهم ستُعقد اليوم في موعدها.

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستبث الجلسة الخاصة بتعيين وزير القضاء على الهواء مباشرة.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الثلاثاء، تعيين الوزير أوفير أكونيس في منصب وزير القضاء الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنها ستستأنف مداولاتها بشأن الالتماس الذي يطالب بإلزام الحكومة بتعيين دائم لوزراء وعدم الإبقاء على المناصب شاغرة، ومن ضمنهم وزير للقضاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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