البرتغال تقرر إلغاء حالة الطوارئ بعد انخفاض أرقام كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

حدد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، يوم الجمعة القادم موعدا لإلغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نوفمبر للحد من جائحة كوفيد-19 بفضل تحسن الوضع الصحي.

وقال دي سوزا في خطاب متلفز، اليوم الثلاثاء : “قررتُ عدم تجديد العمل بحال الطوارئ”.

وأضاف “الاستقرار وانخفاض عدد الوفيات والأشخاص الذين يدخلون المستشفى (…) أثرا في قراري”، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى توخي الحذر.

وبعد تسجيل البلاد ذروة بعدد الإصابات مع ما يقرب من 13 ألف حالة جديدة نهاية يناير، استقر عدد الإصابات اليومية ما دون 500 حالة خلال الأيام الأخيرة.

وحال الطوارئ نظام استثنائي يتيح للحكومة خصوصا اتخاذ تدابير لتقييد بعض الحريات بهدف إبطاء تطور الجائحة.

وبعد التشاور مع الخبراء، الثلاثاء، بشأن الوضع الصحي في البرتغال، يتوجب على الحكومة أن تقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستواصل خطتها للخروج من الحجر تدريجا.

وأشار رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إلى أن العمل على “مكافحة الجائحة يتقدم في شكل إيجابي”، في وقت لم تسجل البلاد في اليوم السابق أي وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2020.