بريطانيا تفتح تحقيقاً بشأن “تجديد شقة” رئيس الوزراء جونسون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قررت المفوضية البريطانية للانتخابات اليوم الأربعاء فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في شارع “داونينغ ستريت” بالعاصمة لندن.

واتهم رئيس الوزراء بتمويل الأشغال في شقته من “أموال تبرعات”، وقالت المفوضية إن هناك “أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو مخالفات”.

وقالت المفوضية إنها ستتابع القضية من خلال التحقيق بعد تقييم معلومات قدمها لها أعضاء بحزب المحافظين الشهر الماضي.

من جهته، نفى جونسون ارتكاب أي مخالفة في أشغال تجديد شقته

أفادت تقارير عن حصول رئيس الوزراء على قرض قيمته 58 ألف جنيه إسترليني (80 ألف دولار) للتجديد، وهو ما لم ينكره الوزراء وحزب المحافظين، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ونفى جونسون ارتكاب أي مخالفات، وأصرت الحكومة على أنه يتحمل جميع تكاليف التجديد “شخصيا” ، وأصرت أيضا على عدم استخدام أموال الحزب.

وكان محامو حزب العمال قد زادوا من الضغط على مفوضية الانتخابات للتصرف، وكتبوا إليها للمطالبة بإجراء تحقيق في “التجاوزات المحتملة أو الإجراءات الأخرى التي ربما تكون قد انتهكت” التشريع الذي يحكم إنفاق الأحزاب السياسية.