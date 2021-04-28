روسيا تطرد دبلوماسيين من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفاكيا

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

تتصاعد أزمة طرد الدبلوماسيين بين روسيا ودول أخرى، آخرها موجة جديدة طالت أربع دول أوروبية، على خلفية "تضامنها" مع براغ في قضية "تجسس" تنفيها موسكو.



فاليوم الأربعاء، أعلنت روسيا أن سبعة دبلوماسيين من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا "شخصيات غير مرغوب فيها".

ويأتي القرار الروسي هذا ردا على خطوة مماثلة قامت بها الدول الأربع، مؤخرا، حيث رحّلت دبلوماسيين روسا من أراضيها.

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت موجة طرد طالت مسؤولين روسا في الولايات المتحدة ودول أوروبية، بسبب تهم تتعلق بـ"القرصنة الإلكترونية والتجسس" وهو ما تنفيه موسكو.

والأزمة الدبلوماسية بين روسيا والتشيك، اندلعت بعد اتهام الأخيرة، الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء تفجير مستودع للذخيرة على أراضيها عام 2014، قبل أن تقوم بطرد 18 دبلوماسيا روسيا.

لكن روسيا وصفت تلك الاتهامات بأنها غير مبررة، وقامت بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على خطوة براغ بحقها.