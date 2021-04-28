انت الان تتابع خبر خطوات تفصل بنزيما من تحطيم أفضل سجل تهديفي له مع الملكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-04-28 | 15:36 0 مشاهدة واصل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما تألقه وإبداعه هذا الموسم، حيث بات على بعد خطوات من تحطيم أفضل سجل تهديفي له طوال مسيرته مع الملكي. وسجل بنزيما هدفًا بشباك تشيلسي في مباراة الفريقين بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا يوم امس لكي يسجل هدفه رقم 28 هذا الموسم وهي ثالث أفضل حصيلة له منذ انتقاله للفريق. وما زال أمام بنزيما الوقت لكي يتجاوز أفضل سجل تهديفي له وهو 32 هدفًا والذي سجله في تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو التدريبية للملكي.

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