الصحة: صدور أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبي والصحية للعام الدراسي 2018/2019.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "التعيينات شملت خريجي (كليات التقنيات الطبية والصحية من خريجي الجامعات العراقية الحكومية والأهلية/ كليات ومعاهد وإعداديات التمريض / كليات طب الأسنان للجامعات العراقية وغير العراقية وللدورين الأول والثاني /كليات الصيدلة للجامعات الحكومية والأهلية العراقية وغير العراقية /كلية الطب من خارج العراق/خريجي المعاهد الطبية والتقنية /خريجي المعاهد الطبية والتقنية داخل وخارج العراق وإقليم كردستان) للعام الدراسي 2018/2019".
وأشار إلى أن "موزعين على دوائر الوزارة وفقآ لاحكام المواد(7/8/9/14) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وللشروط والضوابط المعمول بها وبالدرجة السادسة وكلا بحسب مرتبته للعمل بإحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".
وأشار إلى أن "موزعين على دوائر الوزارة وفقآ لاحكام المواد(7/8/9/14) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وللشروط والضوابط المعمول بها وبالدرجة السادسة وكلا بحسب مرتبته للعمل بإحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".