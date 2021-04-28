الصحة: صدور أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبي والصحية للعام الدراسي 2018/2019.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "التعيينات شملت خريجي (كليات التقنيات الطبية والصحية من خريجي الجامعات العراقية الحكومية والأهلية/ كليات ومعاهد وإعداديات التمريض / كليات طب الأسنان للجامعات العراقية وغير العراقية وللدورين الأول والثاني /كليات الصيدلة للجامعات الحكومية والأهلية العراقية وغير العراقية /كلية الطب من خارج العراق/خريجي المعاهد الطبية والتقنية /خريجي المعاهد الطبية والتقنية داخل وخارج العراق وإقليم كردستان) للعام الدراسي 2018/2019".



وأشار إلى أن "موزعين على دوائر الوزارة وفقآ لاحكام المواد(7/8/9/14) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وللشروط والضوابط المعمول بها وبالدرجة السادسة وكلا بحسب مرتبته للعمل بإحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".