بغداد وواشنطن تبحثان 'خطر' مخيم الهول على المنطقة

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، حيث قدم تولر الشكر للحكومة العراقية على جهودها المتواصلة في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات، والسعي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكد السفير الأمريكي، وفقاً للبيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تشمل علاقاتها مع العراق جميع المجالات، لاسيما الثقافية والصحية، فضلا عن العلاقات السياسية، مبينا أن بلاده على استعداد لمساعدة العراق وتقديم الدعم اللازم في أزمة جائحة كورونا ".

كما بحث الجانبان، "الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجرى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الإستراتيجي، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي وخطره على المنطقة، كونه يضم أعدادا كبيرة من الأحداث، ما قد يشكل خطرا كبيرا على المنطقة".

