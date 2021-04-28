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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت اليوم 6858 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 7052 حالة جديدة للشفاء، وتسجيل 44 حالة وفاة".
وأشارت الصحة إلى "تلقي 11194 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".
وأشارت الصحة إلى "تلقي 11194 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".