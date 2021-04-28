الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت اليوم 6858 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 7052 حالة جديدة للشفاء، وتسجيل 44 حالة وفاة".

وأشارت الصحة إلى "تلقي 11194 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

