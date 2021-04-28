تفاصيل جديدة حول 'هجوم عرعر' الذي أطاح بقيادات أمنية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحادث حصل يوم الاثنين الماضي الساعة ١١ ليلا، حيث لم يكن قائد حرس حدود المنطقة متواجداً ولم يعلم بتفاصيل الحادث".

وأضاف، أنه "عندما شن التنظيم هجومه قامت القوة بترك النقطة وركوب عجلاتهم والهروب من مكان الحادث"، مشيراً إلى أن "عناصر داعشي اخذوا النقطة واستولوا على أسلحة المنتسبين الباقية في النقطة".



وأوضح، أنه "في اليوم الثاني علمت القيادات بالحادث وقامت بإبلاغ قوة للخروج على النقطة وكان الطريق ملغم بالعبوات الناسفة"، لافتاً إلى أنه "أثناء مرور القوة انفجرت عبوة ناسفة اسفرت عن اصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسبين اثنين".

ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي في وقت سابق من اليوم الاربعاء، بتوقيف ثلاثة ضباط كبار في قيادة قوات حرس الحدود.

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365 ان "كلا من قائد حرس حدود المنطقة الخامسة ، وامر لواء حرس حدود المنطقة الخامسة، وامر الفوج الثالث لواء حرس حدود منطقة الخامسة مشمولين بقرار ايداع التوقيف الصادر عن وزير الداخلية".

