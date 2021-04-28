"شبح لينكولن" يقاطع مؤتمرا بالبيت الأبيض.. فما الأمر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هل البيت الأبيض مسكون؟ فقد أبلغ ساكنوه السابقون الرئيسان هاري ترومان ورونالد ريجان، وميشيل أوباما والضيف ونستون تشرشل، عن أحداث مخيفة.

وطبقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإنه يبدو أن هناك مزيدا من الأدلة على "تفسير خارق للطبيعة" ظهرت عندما تمت مقاطعة المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عدة مرات، الثلاثاء، بسبب أصوات صرير غريبة.

وبإلقاء نظرة عابرة للأعلى، تساءلت بساكي عما إن كانت الغرفة يسكنها "شبح أبراهام لينكولن".

وذكرت "الإندبندنت" أنه "بينما كانت بساكي ترد على الأسئلة بشأن التوجيهات الجديدة المتعلقة بمن تلقوا التطعيم والتوقف عن ارتداء الكمامات بالخارج، سُمع صوت صرير من السقف فنظرت إلى أعلى اليسار لتبين الأمر".



وقالت بساكي: "لا تخافوا. السقف لن يسقط.. إنه مبنى قديم"، وردت مازحة على أحد المراسلين: "ربما إنه شبح لينكولن".

وكان قد وجه سؤال لبساكي بشأن التوجيهات للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمر عندما قاطع الصوت المؤتمر.

وبعد نحو 25 دقيقة لاحقًا بالمؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، عاد هذا الشيء الغامض عندما كانت تتحدث عن الشكوك بشأن لقاح "كوفيد".

تفاصيل المقاطعة

"العمل مع فريق كوفيد، وضمان أننا نتخذ الخطوات الصحيحة، لدينا خطة يتم تنفيذها في شتى أنحاء البلاد الآن، قوي جدًا.."، وبينما لم تكمل جملتها ظهر هذا الصوت الغامض.

وقالت: "حسنًا، ربما إنه شبح الرئيس السابق لينكولن".

وقبل مغادرتها الحجرة، أقرت بساكي بأن الأمر "كان مخيفًا بعض الشيء".

لكن تمت معرفة مصدر هذا الصوت الذي يشبه الصرير وكان أقل خرقا للطبيعة عما يعتقد.

وأوضح ستيف هولاند مراسل "رويترز" بالبيت الأبيض خلال تغريدة عبر "تويتر"، أن الصوت كان مصدره "حركة كاميرا آلية".