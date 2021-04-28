تقارير طبية مزورة.. "تذكرة" عودة المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقارير طبية مزورة تمنح مرتزقة ممن شحنهم النظام التركي إلى ليبيا، تذكرة العودة لسوريا، في ظل حالة من الاستياء تضرب هذه الألغام العالقة

خدعة يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها بإعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة عدد من المرتزقة في ليبيا إلى سوريا، عقب إظهار تقارير طبية مزورة لقادة الفصائل الموالية لأنقرة.

وقال المرصد، في بيان نشره الأربعاء، واطلعت عليه ”الخليج 365”: "رغم استمرار توقف عودة المرتزقة السوريين بليبيا، فإن أعدادًا قليلة منهم تمكنوا من العودة إلى سوريا، بعد إبراز تقارير طبية وتزوير بعضها، عبر دفع الرشاوى إلى قادة الفصائل الموالية لتركيا".



ولفت المرصد إلى أن الخطوة من قبل المرتزقة تأتي في ظل استيائهم في ليبيا مع استمرار توقف عودتهم إلى سوريا منذ 25 مارس/آذار الفائت.

وفي هذا الصدد، نوّه بأن عملية عودة المرتزقة من الأراضي الليبية ما زالت متوقفة، رغم الاتفاقات والمناشدات والمطالبات، مشيرًا إلى دفعة أرسلتها تركيا في الثامن من الشهر الماضي، تقدر بـ380 شخصا.

استياء متصاعد

المرصد السوري أشار إلى حالة الاستياء المتصاعدة في أوساط المرتزقة من بقائهم في ليبيا، لا سيما أن أوضاعهم سيئة جداً هناك.

وكشفت مصادر المرصد بصفوف المرتزقة، عن وجود نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية قواعدها هناك.

وتحدثت المصادر عن وجود أكثر من 6630 مرتزقًا في ليبيا؛ لا يرغب الكثير منهم في العودة إلى سوريا، بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وفي وقت سابق، نقل المرصد عن مصادر له من منطقة عفرين، قولها إن أبو عمشة أو ما يطلق عليه "ملك مملكة الشيخ حديد" وقائد فصيل السلطان سليمان شاه، جهز دفعة من مقاتليه وأرسلها إلى تركيا، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار أمريكي".



