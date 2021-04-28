شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد دبلوماسيين من 4 دول أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

أمرت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بطرد سبعة دبلوماسيين من سلوفاكيا، ليتوانيا، لاتفيا وإستونيا، رداً على طرد مبعوثين روس.

وأعطت الوزارة مهلة أسبوع لثلاثة دبلوماسيين من سلوفاكيا واثنين من ليتوانيا وواحد من لاتفيا وآخر من إستونيا، لمغادرة روسيا.

واتهمت روسيا الدول الأربع بإظهار "تضامن زائف" مع جمهورية التشيك التي أمرت أغلب الطاقم الدبلوماسي الروسي في براغ بمغادرة البلاد الأسبوع الماضي، بعد أن قالت إن جواسيس روساً كانوا وراء انفجار وقع عام 2014 في مستودع ذخيرة، ورفضت روسيا الاتهام قائلة إنه "مناف للعقل".

وتخوض موسكو وبراغ أكبر خلاف بينهما منذ نهاية الحقبة الشيوعية في عام 1989 .

والاثنان المشتبه بهما في تفجير مستودع الذخيرة عام 2014، تردد أنهما من الوحدة الخاصة 29155 بالمخابرات العسكرية الروسية.

كما اتهمت بريطانيا المشتبه بهما غيابياً، بالشروع في القتل بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في مدينة سالزبري الإنجليزية في 2018، فيما نفت موسكو ضلوعها في هذه الواقعة.