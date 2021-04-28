شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفتح تحقيقاً رسمياً مع جونسون بسبب تجديد مسكنه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - "الخليج" -"وكالات"

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بشأن تجديد شقة بوريس جونسون في داونينج ستريت بعدما اتهم رئيس الوزراء بتمويل الأشغال من أموال تبرعات.

وقالت المفوضية «نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك»، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.

وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا،إضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا يواجه جونسون فيضاً من الاتهامات بشأن كل شيء من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة وباء «كوفيد-19» إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.

والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون رداً على سؤال عن تجديد شقته السكنية بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أية أموال من حزب «المحافظين» في تجديد الشقة، ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنوياً من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي ، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها، وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض، وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك، وطلب حزب «العمال» المعارض تفسيراً.