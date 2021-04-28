شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن يعتزم لقاء جيمي كارتر في ولاية جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية جورجيا، الخميس، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981.

وبمناسبة زيارته إلى هذه الولاية الجنوبية، سيلتقي الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية بالرئيس التاسع والثلاثين، وهو ديمقراطي كذلك، في بلدة بلينز الصغيرة ، حيث يقيم هذا الأخير منذ مغادرة واشنطن، ولم يحضر جيمي كارتر (96 عاماً) وزوجته روزالين (93 عاماً) حفل تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير الماضي في واشنطن.