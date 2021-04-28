شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعتقل 7 إيطاليين ينتمون لـ«الألوية الحمراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- رويترز

قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إن فرنسا ألقت القبض على سبعة إيطاليين هاربين منذ إدانتهم في إيطاليا باتهامات إرهاب لها علاقة بجماعة «الألوية الحمراء» التي تنتمي إلى اليسار المتطرف. وأضافت في بيان، أنه يجري البحث عن ثلاثة إيطاليين آخرين. ولم تقدم أي تفاصيل عن المعتقلين.

وحثت إيطاليا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تسليم مقاتلي ميليشيات اليسار المتطرف المختبئين في فرنسا منذ عقود للإفلات من أحكام بالسجن في إيطاليا. وكان المئات قد قُتلوا في تفجيرات واغتيالات وحرب شوارع بين فصائل متشددة متناحرة من أقصى اليمين واليسار خلال فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية استمرت من أواخر الستينات إلى مطلع الثمانينات وعُرفت باسم سنوات الرصاص.