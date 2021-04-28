شكرا لقرائتكم خبر عن «ستوري للضيافة» تفتتح أول فنادق «كيو» في أبوظبي 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «ستوري للضيافة»، ذراع الضيافة لشركة «أبوظبي كابيتال جروب» وهي منصة متكاملة ومبتكرة لإدارة الضيافة ومقرها أبوظبي عن إطلاق علامتها التجارية المعاصرة فئة 4 نجوم، «فنادق كيو» التي توفر أجواء عصرية وأنيقة للمسافرين المعاصرين.

وفندق «سنتر فيلا» هو الأول ضمن علامة فنادق «كيو» تم إفتتاحه في يناير2021، بعد أن تم تغيير اسمه إلى «كيو بودغوريتسا»، ومن المتوقع أن يتم خلال الربع الأول من عام 2022 افتتاح فندق «كيو» آخر في أبوظبي.

وقال كلاوديو كاباتشيولي الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة: «يسرّنا الإعلان عن إطلاق علامة فنادق «كيو» لتكون أرض العجائب الحسية المثالية للمسافر الطموح في يومنا هذا. نسعى لخلق اتصال شخصي أكثر قرباً بين ضيوفنا لنجعلهم يشعرون بالطاقة الإيجابية لما لها من دور كبير في شعورهم بالانتعاش والتجدد. يتوق المسافرون اليوم إلى الأماكن ذات الشخصية التي تحتضن محيطهم أو تحكي قصة تقدم فنادق «كيو» تجربة فريدة وإلهاماً غنياً لتعكس الوجه الحقيقي للوجهة للمدن التي يزورونها».

يقع فندق «كيو بودغوريتسا» في مجمع «ذي كابيتال بلازا» في قلب عاصمة مونتينيغرو وهو أول فندق يحمل اسم العلامة الجديدة، أصبح الفندق مرجعاً رئيسياً في المدينة، حيث يتكون من ستة طوابق و 122 غرفة مريحة وشقق فخمة مفروشة بالكامل وقاعات مؤتمرات ومساحة مخصصة للمعارض وبنتهاوس فريد من نوعه يقع في الطابق الأخير وتراس مخصص للمناسبات والاحتفالات الخاصة، ما يوفر إطلالة مذهلة على أفق المدينة والجبال.

وأضاف كاباتشيولي: «إن إطلاق فنادق «كيو» هو تلبية لاحتياجات ضيوفنا ؛ خدمة فاخرة وأكثر تخصيصاً وتجربة أصيلة في أجمل المدن حول العالم. إن المفهوم الكامن وراء فنادق «كيو» هو خلق بيئة مرحة وطاقة إيجابية للضيوف وتحفيز التفاعل الاجتماعي بين المسافرين الباحثين عن تجربة فريدة وأصيلة في مكان تحدث فيه أشياء جديدة ممتعة طوال الوقت».