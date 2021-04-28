1.7 مليون فهرنهايت حرارة الغلاف الجوي للشمس

إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، أن الغلاف الجوي الخارجي للشمس شديد الحرارة بشكل لا يمكن تصوره؛ إذ تصل إلى 1.7 مليون درجة فهرنهايت، بسبب الحرائق على سطح الشمس.

وأصدرت وكالة الفضاء الأوروبية في يونيو العام الماضي، أقرب الصور التي التقطت للشمس على الإطلاق، بواسطة المركبة الشمسية المدارية «Solar Orbiter» التي أظهرت لأول مرة، الحرائق المنتشرة على سطحها.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن ما يطلق عليه «حرائق المعسكرات»، مدفوعة بعملية تسهم في تسخين الهالة.

وظاهرة هالة الشمس حيرت العلماء، وهي واحدة من أكبر الألغاز في الفيزياء الشمسية؛ إذ إنها أكثر سخونة بحوالي 300 مرة من الطبقات الموجودة تحتها. والتوهجات الشمسية هي انفجارات قصيرة من الإشعاع عالي الطاقة من سطح الشمس، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات الراديو والمغناطيسية على الأرض، وتساءل الخبراء عما إذا كانت هذه الانفجارات مرتبطة بظاهرة تسخين الهالة الشمسية الغامضة.