أمطار غزيرة يصاحبها البَرَد على مناطق متفرقة وانخفاض الحرارة

أبوظبي: عماد الدين خليل

تصوير: محمد السماني

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، الأربعاء أمطاراً مختلفة الشدة، نتيجة تأثرها بمنخفض سطحي جوي ممتد من البحر الأحمر، أثر في منطقة جنوب الجزيرة العربية يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، قادم من الشمال الغربي.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد لـ ”الخليج 365” تنفيذه 10 رحلات جوية لتلقيح السحب المعروفة باسم «الاستمطار»، خلال الثلاثة أيام الماضية، بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات لكل طلعة، شملت أغلب مناطق الدولة.

وتشكلت السحب المختلفة من الغرب باتجاه الدولة، وتطورت بشكل عام خلال الصباح على المنطقة الغربية، وامتدت على المناطق الشمالية والشرقية صاحبتها أمطار مختلفة الشدة، راوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، صاحبها سقوط البَرَد على بعض المناطق الشمالية والشرقية. وتوقع المركز أن تستمر تلك الحالة الجوية الخميس، بسبب استمرار تلك المنخفضات في التأثير.

وبدأ تساقط الأمطار الخفيفة على المشرف والخالدية والباهية، وجزيرتي الحديريات والسعديات، ومناطق متفرقة في أبوظبي، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الفرفار في الفجيرة، وعلى طريق الشيخة سلامة بنت بطي، شرق مدينة زايد بمنطقة الظفرة. وعلى خورفكان في الشارقة، والمنامة في عجمان. وأمطار غزيرة مع برد على الحلاه ودبا في الفجيرة. وتسببت تلك الأمطار في جريان الأودية والشعاب بالمناطق الجبلية، ووادي طويين، ووادي الفادي ودبا.

وناشد المركز بتوخي الحذر، أثناء قيادة المركبات خلال الأمطار، ومع انعدام مدى الرؤية، بسبب الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة. كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وسجل جبل جيس في رأس الخيمة، أقل درجة حرارة، صباح الأربعاء 20.8 درجة مئوية عند 05:15 صباحاً.

وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس، والجمعة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق، تصاحبها أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة السرعة، تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني الرؤية، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن طقس يوم السبت توقع المركز أن يكون صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.