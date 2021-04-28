شكرا لقرائتكم خبر عن «التنين» يطلق سوقاً ليلياً في الهواء الطلق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يُطلق «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري صيني تديره «نخيل»، مجموعة من الفعاليات الشيّقة خلال شهر رمضان المبارك أبرزها «السوق الليلي» الذي يُقام في الهواء الطلق لغاية 14 مايو المقبل بين الساعة السابعة مساءً والثانية فجراً في «سوق التنين 1»، وسط الأضواء البرّاقة والزخارف والأقواس وممر الإضاءة الخيالية، ما يجعل الزوار يستمتعون بالعروض المذهلة وعيش تجربة لا تُنسى.

ويشكل «السوق الليلي» الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المستوحاة من الأجواء الرمضانية مثل الحلويات العربية وهدايا العيد ولوازم الديكور المنزلي والعطور والفوانيس وغيرها فرصة مثالية للعائلات لزيارة هذه الوجهة التي تُقام في الهواء الطلق، خصوصاً بعد تناول وجبة الإفطار.

وقال راشد الهرمودي، مدير عام - التأجير في «سوق التنين» في هذه المناسبة: «يسعدنا كثيراً أن نشارك في احتفالات شهر رمضان الفضيل وافتتاح السوق الليلي في سوق التنين في الهواء الطلق. لقد سعينا إلى ابتكار وجهة جديدة بحيث يتمكن الزوار من عيش الأجواء الرمضانية خلال هذا الشهر الفضيل وتمضية أوقات ممتعة برفقة عائلاتهم، بالإضافة إلى التسوق وشراء منتجات فريدة من نوعها مستوحاة من هذه المناسبة. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في هذا السوق الجديد ونحن على ثقة بأنهم سوف يجدونه ممتعاً».