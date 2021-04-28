325 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في الربع الأول بنمو 3.1%

دبي: ”الخليج 365”

سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 325 مليون درهم في الربع الأول 2021 مرتفعة بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأدى الانخفاض الحاصل في خسائر انخفاض القيمة المحتملة مقرونة بالإنخفاض الحاصل في المصاريف التشغيلية إلى ارتفاع صافي الأرباح.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق البنك نتائج أفضل للربع الأول 2021، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول 2020. استمر التحسن في ظروف الأعمال المحلية ومستويات الثقة بينما تفاوت مستوى التعافي من فيروس «كوفيد-19» في مختلف القطاعات».

وأضاف: «مقابل هذا الانخفاض، سجل دبي التجاري مستوى قياسي لإجمالي الموجودات الذي بلغ 102 مليار درهم كنتيجة للنمو القوي في إجمالي القروض والذي ارتفع بدوره بنسبة 12% مقارنة بالربع الأول 2020. واستمر البنك في تحقيق استراتيجيته طويلة الأمد وهو في موقع قوي للإستمرار في دعم الأعمال في دولة الإمارات. وارتفعت أرباحنا الصافية والبالغة 325 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة الانخفاض الحاصل في المصاريف التشغيلية وانخفاض خسائر انخفاض القيمة المحددة والمحتملة».

وبلغت الأرباح التشغيلية 535 مليون درهم منخفضة بنسبة 3.7% وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة 210 مليون درهم منخفضاً بنسبة 12.5%

بيان الدخل

انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.4% لفترة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 731 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.8% نتيجة للانخفاض المستمر في أسعار الفائدة الدارجة في السوق وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 6.4% نتيجة انفخاض إيرادات الرسوم والعمولات.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.7% لتصل إلى 196 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبقيت نسبة كفاءة التشغيل عند مستواها القياسي بنسبة 26.80%.

الميزانية العمومية

وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 69.6 مليار درهم بنسبة 6.6% مقارنة بـ 65.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.7% لتصل إلى 70.9 مليار درهم مقارنة بـ 69.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته44.1% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.2%.

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.62% مقارنة بـ 6.77% كما في 31 ديسمبر 2020.

وتماشيا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية بلغت 210 مليون درهم خلال فترة الأشهرالثلاثة الأولى من العام 2021، وارتفعت نسبة تغطية القروض المصنفة لتصل إلى 70.66% (113.42% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة) مقارنة بـ 69.70% كما في نهاية عام 2020، حيث بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 4.02 مليار درهم كما في 31 مارس 2021.