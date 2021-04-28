شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: تأثرت بمشهد استشهاد محمد مبروك قبل الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أبدى النجم إياد نصار سعادته بردود الفعل القوية والمدهشة حول دوره في مسلسل «الاختيار 2»، الذي جسد خلاله دور الشهيد المقدم محمد مبروك، مؤكداً أنه تأثر جداً بشخصيته، والتضحية التي قام بها من أجل الوطن.

وأشار إلى أنه تأثر جداً بالمشهد الذي سبق استشهاده، وأنه شعر بأن شريط حياة الشهيد البطل، يمر أمامه، وكيف أنه قبلها بلحظات كان يضحك مع زميله الضابط زكريا يونس الذي يجسد دوره كريم عبد العزيز. وأكد تأثره بالمشهد قبل أن يتأثر به الجمهور.

وأضاف أياد: الشهيد البطل كان يتميز بذكاء كبير، وهو ما دفعه لتأدية عمله على الوجه الأكمل، وأنه كان على دراية بالفقه الإسلامي، ما أهله إلى التعامل بذكاء وحكمة مع العناصر المتطرفة فكرياً.

وأوضح نصار أنه حاول قدر المستطاع الاقتراب من شخصية الشهيد البطل مبروك، سواء في حياته الإنسانية أو المهمة الوطنية التي قام بها، وهذا الأمر احتاج الكثير من الجهد والعمل، ولجأ إلى أسرته وأصدقائه، والذين استطاع من خلالهم الوقوف على العديد من التفاصيل ومفاتيح الشخصية قبل تصوير مشاهده بالمسلسل، وأهمها أن اغتياله على يد التكفيريين، جاء قبل أيام من شهادته في المحكمة بقضية تخابر محمد مرسي، إذ وضع التكفيريين خطة لاغتياله.

وأضاف نصار أنه تأثر جداً بمشهد اغتيال الشهيد مبروك، واعتبره من المشاهد المهمة في مشواره الفني. وأشار إلى أن شخصيته وأفكاره تغيرتا تماما بعد مسلسل «الجماعة» والعمل مع المبدع الراحل وحيد حامد، لتصبح لديه قضية وهدف يذهب إليهما في اختياراته للأعمال التي يشارك فيها، وهي قضية الشخصية العربية وتكوينها الثقافي والصراع الموجود حاليا، والخطر الذي يواجهها.

«الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بشرى، إنجي المقدم، أحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، ومن إخراج بيتر ميمي.