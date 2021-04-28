رئيس الوزراء السوداني يشيد بمواقف دولة الإمارات الداعمة لبلاده

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أشاد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بمواقف دولة الإمارات الداعمة لبلاده في المحافل الدولية وجهودها المستمرة لإنجاح الفترة الانتقالية.



وأكد الدكتور عبدالله حمدوك خلال لقائه حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى جمهورية السودان، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والعمل على تطويرها في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين