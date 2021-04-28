منظمة الصحة العالمية : نسخة كورونا المتحورة الهندية رصدت في 17 دولة

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

قالت منظمة الصحة العالمية "أن نسخة كورونا المتحورة الهندية، التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في 17 دولة على الأقل".



واضافت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوباء " إن النسخة (بي617.1) المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهنديّة، رُصِدت في 17 دولة بينها دول أوروبية عدة كبلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا".

وأشارت المنظمة، الى ان معظم العينات تأتي من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة..لافتة الى انه وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عن اكتشاف هذا المتحور أيضا في العديد من البلدان الأوروبية كبلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وسجلت الهند 3286 وفاة 362770 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و106 وفيات.

وتعد الهند رابع دولة على مستوى العالم من حيث أكثر الدول تضررا من تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.