روسيا تسجل 7848 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو تليها سان بطرسبورغ ..مشيرة الى تماثل 8420 مريضا للشفاء.

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم، 7848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و387 وفاة جديدة ليبلغ اجمالي الاصابات في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و787273 إصابة منها 109367 حالة وفاة و266808 حالات نشطة وأربعة ملايين و411098 حالة شفاء.

محمد يوسف

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