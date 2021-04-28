شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة عنصرية صادمة.. ألماني يهين لاجئ سوري ويضربه بقسوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتدي ألماني عنصري على لاجئ سوري عمره 17 عاما بالسب والضرب داخل إحدى القطارات وأمام جميع مستقلي القطار.

ووجه الألماني عبارات عنصرية للشاب السوري، بعد أن بصق على وجه محاولا استفزازه، قائلا: “عليك أن تحني رأسك عندما أقف أنا”.

وأظهر مقطع صورته كاميرات المراقبة اعتداء رجل ألماني بالغ على مراهق سوري ووجه له عدة ركلات بقدمه في وجهه، وحطم هاتفه أمام جميع الركاب ومستقلي القطار.

وتحركت السلطات الألمانية سريعا، بعد تداول مقطع يوثق واقعة اعتداء رجل ألماني على مراهق سوري في أحد القطارات.

وحدثت الواقعة في وقت متأخر من يوم الجمعة، بمدينة إرفورت شرقي ألمانيا، بحسب تقارير محلية، ووصف حاكم ولاية تورينجيا حيث تقع إرفورت، الهجوم بأنه “مثير للاشمئزاز”.

وكتب حاكم الولاية بودو راميلو على “تويتر”: “تم القبض على الجاني”، واصفا إياه بـ”الشخص الجبان والعدواني الذي يعتدي على شخص أعزل”.

وقالت شرطة إرفورت إن الضحية السوري الذي لم يحرك ساكنا أثناء الواقعة، أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.

وذكرت جماعات مناهضة للعنصرية إن هناك 102 حالة عنف يميني متطرف في تورينجيا العام الماضي.