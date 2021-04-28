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العراق.. العثورعلى 60 عبوة ناسفة بها مادة C4 شديدة الانفجار

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الدمام - شريف احمد - عثرت القوات الأمنية العراقية ، اليوم ، على عشرات العبوات الناسفة والصواعق ومساطر التفجير في منطقة الـ7 كيلو بمحافظة الانبار غرب العراق.

وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بان قوة تابعة لقيادة عمليات الانبار نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عملية تفتيش أمنية في منطقة الـ 7 كيلو بغرب العراق, أسفرت عن العثور على 40 عبوة ناسفة سعة 20 لتراً مملوء بمادة C4 شديدة الانفجار و80 صاعق ومسطرة تفجير, قامت مفارز الهندسة باتلافها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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