شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. العثورعلى 60 عبوة ناسفة بها مادة C4 شديدة الانفجار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت القوات الأمنية العراقية ، اليوم ، على عشرات العبوات الناسفة والصواعق ومساطر التفجير في منطقة الـ7 كيلو بمحافظة الانبار غرب العراق.

وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بان قوة تابعة لقيادة عمليات الانبار نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عملية تفتيش أمنية في منطقة الـ 7 كيلو بغرب العراق, أسفرت عن العثور على 40 عبوة ناسفة سعة 20 لتراً مملوء بمادة C4 شديدة الانفجار و80 صاعق ومسطرة تفجير, قامت مفارز الهندسة باتلافها.