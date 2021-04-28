شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يحذر من فرض قيود جديدة على القدس والأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند، وذلك بمقر الجامعة العربية.

وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في القدس وغزة، ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل، وسبل وفرص إحياء المحادثات السياسية بين الطرفين.

‏وأوضح البيان أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن قلقه إزاء التصعيد الأخير في مدينة القدس، محملاً المسؤولية للخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، وكذلك للسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية رحب بجهود المبعوث الأممي من أجل استعادة الهدوء في المدينة المقدسة، وإنهاء التصعيد مع قطاع غزة، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة خاصةً في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا.