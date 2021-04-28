شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. اكتشاف أثري عمره 5 آلاف سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشف علماء آثار مصريون يعملون في منطقة دلتا النيل عشرات المقابر النادرة التي يعود تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات وممالك مصر الفرعونية التي قامت قبل أكثر من خمسة آلاف سنة.

كما عثر الأثريون على مقابر قريبة تعود إلى فترة الهكسوس اللاحقة (من عام 1650 إلى عام 1500 قبل الميلاد) عندما اجتاح مصر المهاجرون القادمون من غرب آسيا مما أدى إلى نهاية الدولة الفرعونية الوسطى.

وقال علماء آثار إن الكشف عن المقابر في محافظة الدقهلية شمالي القاهرة يُمكن أن يسلط الضوء على فترتين انتقاليتين مهمتين في التاريخ المصري القديم.

وجاء في بيان لوزارة السياحة والآثار أن من بين المقابر التي تم العثور عليها 68 مقبرة ترجع لمرحلة حضارة مصر السفلى، المعروفة باسم بوتو وبدأت في عام 3300 قبل الميلاد تقريبا، وخمس مقابر من عصر نقادة الثالثة الذي سبق ظهور أول أسرة حاكمة في مصر عام 3100 قبل الميلاد تقريبا.

كما عُثر على 37 مقبرة من فترة الهكسوس الذين بدأوا في عبور سيناء وصولا إلى مصر عام 1800 قبل الميلاد تقريبا.