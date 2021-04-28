شكرا لقرائتكم خبر عن عون: لبنان يرفض أن يكون معبرا لما يضر بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان يرفض أن يكون معبرا لما يضر بالدول العربية عموما والمملكة ودول الخليج بشكل خاص، نظرًا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائمًا إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها.

وقال خلال استقباله وفدًا من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله :" المملكة دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدًا كبيرًا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

من جهته شدد وزير الصناعة عماد حب الله، على أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم.