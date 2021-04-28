انت الان تتابع خبر 'تويتر' تطلق تحديثا جديدا يتعلق بـ 'لقاحات كورونا' والان مع التفاصيل

وقالت شركة تويتر في تغريدة: "نظرًا لأن لقاحات كوفيد 19 أصبحت متاحة على نطاق واسع، فإننا نريدك أن تتمكن من الوصول إلى أحدث معلومات اللقاح في بلدك".وباتت شبكات تواصل عديدة تستخدم نفس الطريقة لتوعية الناس بالمعلومات الحقيقية حول اللقاحات، حيث بدأت مثلا "يوتيوب" في بث إعلانات الخدمة العامة الخاصة بلقاح كورونا، لتسليط الضوء على كل الأشياء التي يمكن أن يتطلع إليها الناس بمجرد انتهاء الوباء.

أما شركة "فيسبوك" فتقوم بنشر إشعارات تتيح للناس معرفة بمجرد أن فتحت دولتهم التطعيمات لجميع البالغين.