انت الان تتابع خبر الرد السريع تنكس 'راية داعش' وتضبط أوكاراً لهم في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط أربعة أوكار تابعة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قطعات فرقة الرد السريع تواصل لليوم الرابع على التوالي عملية التطهير والتفتيش الدقيق في ديالى".
وأشارت إلى "تمكن قوات الرد السريع من العثور على ( ٤ ) أوكار لعصابات داعش الارهابي تحوي ارزاقا جافة واعلاما، كما تمكنت ايضا من فتح ممرات داخل البساتين الزراعية الكثيفة التي تعد اغلبها ملاذا امنا لهم".