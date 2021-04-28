انت الان تتابع خبر الاستخبارات الالمانية تراقب جماعة هاجمت اجراءات الاغلاق والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء، إن وكالة الاستخبارات المحلية تراقب عددا من أتباع جماعة هاجمت إجراءات الإغلاق في البلاد، والتي أصبح قادتها أكثر تطرفا مع تفشي الوباء.

