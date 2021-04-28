دولة الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى طاجيكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات إلى جمهورية طاجيكستان تحتوي على 50 طناً من المواد الغذائية، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.



وصرح السيد عمار البريكي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى نور سلطان: "ترتبط دولة الإمارات وطاجيكستان بعلاقات وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعمل على تنميتها".

وصرح البريكي بأنّ هذه المواد الغذائية التي "ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في طاجيكستان تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب".

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرتي مساعدات طبية إلى طاجيكستان، في مايو وأكتوبر 2020، حملتا 22.5 طن من المساعدات واستفاد منها 22.5 ألف من العاملين في المجال الطبي.