المملكة السعودية تكشف حجم المخدرات المهربة من لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، عن ضبط ما يقرب من 800 مليون حبة من المواد المخدرة قادمة من لبنان للمملكة بداية عام 2020.



وقال البخاري عبر حسابه الرسمي"تويتر"،: "بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذ سنة 2020 وإلى أبريل/نيسان الجاري سبعة وخمسين مليون ومئة وأربعة وثمانين ألفا وتسعمائة".

وأشار البخاري، تحت وسم "#الحرب_على_المخدرات"، في رسم بياني إلى أن قائمة المضبوطات من لبنان تضم 5383400 حبة مخدرة داخل رمان، و20190500 حبة داخل عنب، و5580000 حبة داخل عنب، و4335000 حبة مخدرة داخل تفاح، و6480000 حبة مخدرة داخل بطاطا، و15216000 حبة مخدرة داخل عنب، 2466563 حبة مخدرة داخل رمان.

وكان السفير السعودي لدى لبنان، أكد الإثنين، أن أمن المملكة خط أحمر.

وقال البخاري، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به".

وكان السفير السعودي، كشف الأحد، أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات.

والإثنين، شدد لبنان إجراءات مراقبة التصدير لمنع تهريب المخدرات للخليج، داعيا السعودية لإعادة النظر في قرار وقف استيراد منتجاته.

وكلفت الرئاسة اللبنانية القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية بالتشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات لمنع جميع أنواع التهريب من الحدود اللبنانية، وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.