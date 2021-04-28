شكرا لقرائتكم روسيا تطرد 7 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لتضامنهم مع التشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت روسيا بطرد 7 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لتضامنهم مع التشيك وقدمت احتجاجاً شديد اللهجة لرؤساء البعثات الدبلوماسية على الإجراءات الاستفزازية غير المبررة لطرد موظفي السفارات الروسية.

وأعلنت الخارجية الروسية أنه ردا على إجراءات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، فإن روسيا تطرد دبلوماسيين من سفارات تلك الدول، وقد تم إخبار ممثلي البعثة أن فيلنيوس وريغا وتالين تواصل علنا اتباع مسار غير ودي بحق موسكو، وأن والإجراءات التي اتخذت من قبلها ضد الدبلوماسيين الروس استفزازية وغير مبررة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة لرؤساء البعثات الدبلوماسية على الإجراءات الاستفزازية غير المبررة لطرد موظفي السفارات الروسية في دول البلطيق، تحت ذريعة التضامن المزيف مع جمهورية التشيك".

واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، طالبنا بمغادرة موظفين اثنين من سفارة ليتوانيا، بالإضافة إلى موظف واحد في سفارتي لاتفيا وإستونيا أراضي روسيا الاتحادية في غضون سبعة أيام".