كشف ملابسات واقعة تشاجر شخصين بالقاهرة باستخدام الأسلحة البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تشاجر شخصين بالقاهرة، باستخدام الأسلحة البيضاء.

تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم محل البلاغ) مصاب بجرح قطعي باليد، طرف ثان (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وجروح قطعية بالجسم، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض الطرف الأول التنازل عن محضر سبق تحريره ضد شقيق الطرف الثاني لقيامه بالتعدي عليه، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، وقيام الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.